Dal primo di marzo il biglietto del bus passa da 1,50 a 2,30 euro. Penso che mai ci sia stato un tale aumento. E, oggi più che mai, non si potrà dire “troppo caro il biglietto, vado in bus”. Difatti tutta Bologna è letteralmente bloccata dai lavori del tram ed è impossibile circolare, e bisogna aggiungere il prezzo del carburante. Secondo me gli aumenti dei biglietti, in questo momento, sono una mossa vigliacca.

Daniele Zocca