Il sindaco di Bologna ha giustificato l'aumento del prezzo dei biglietti Tper come mezzo necessario per un miglioramento del servizio di trasporto pubblico. A fronte della "brillante" iniziativa, a carico del cittadino, nulla è migliorato, anzi gli autobus arrivano costantemente con decine di minuti in ritardo e saltano spesso le corse. Questo si che è un servizio migliore!

Miriam Martelli