Calcio, troppi errori degli arbitri

Nonostante tutta la tecnologia, nonostante il Var gli errori arbitrali stanno colpendo il campionato di calcio in maniera preoccupante. Il Bologna in particolare è vittima delle "distrazioni" arbitrali o degli errori più o meno voluti dei signori con il fischietto. Cito solo i due più clamorosi che hanno tolto quattro punti alla classifica del Bologna fc 1909, il mancato rigore su Ndoye, in Juventus Bologna, visto da tutti meno che dall'arbitro Di Bello ed il goal annullato a Ferguson per un fallo precedente visto solo da Pezzuto e da nessun altro né allo Stadio di Monza né in TV. Così non va bene.

Niccolò Rocco di Torrepadula