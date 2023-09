Dopo il deludente pareggio della Nazionale di calcio con la Macedonia del Nord, che doveva essere la partita del riscatto, direi che siamo arrivati alla frutta. Del resto cosa ci si può aspettare quando una squadra di media classifica come il Bologna vanta uno schieramento con 11 stranieri? Speriamo che tra i tanti minori non accompagnati che sbarcano ci sia qualcuno con i piedi buoni che si fermi da noi per fare una nazionale multietnica, come succede in Francia.

Giuseppe Bonfigli