Campo nomadi sul terreno del Demanio

Vorrei segnalare che da circa un anno in via Emilia ponente 4 a Bologna, a pochi passi dall’Ospedale Maggiore, si è installato un campo nomadi. Nell’ottobre scorso, feci una segnalazione al quartiere Porto Saragozza. La risposta molto rassicurante fu che, sia il Comune che le forze dell’ordine, ne erano a conoscenza, ma il problema era ed è del Demanio in quanto l’area è concessa in affitto ad un privato ad uso parcheggio; inoltre sono in corso adempimenti progettuali ed economici per riqualificare l’area. Dopo queste rassicurazioni però ad oggi nulla è cambiato, si sono meglio asserragliati e vi assicuro che non è proprio gradevole vedere la montagna di rifiuti a fianco del marciapiede. Luigi Conte