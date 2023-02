Il Ministro dell’Economia ha annunciato che il canone tv non sarà più all’interno della bolletta dell'energia elettrica. Non riesco a capire. Finalmente si era riusciti a far pagare (quasi) tutti. Perché allora tornare indietro? Era anche una soluzione comoda e il pagamento rateale. Poi, altro fatto non trascurabile, dovremo pagare un ulteriore balzello per versare la tassa, alle poste, alle banche o altro gestore dei pagamenti.

Daniele Zocca