Il sindaco di Bologna ha dichiarato: “É iniziato il conto alla rovescia per la fine dei cantieri”, prevista per giugno 2026. Non mi sembra poco. Quasi tutti i quartieri sono sconvolti da cantieri eterni, strade sventrate per chilometri, da mesi e mesi. È difficile muoversi, anche in autobus o a piedi. Numerose attività produttive sono in ginocchio. Poi bisogna sperare che l’intera infrastruttura funzioni bene.

Daniele Zocca