Cantieri, traffico, comunicazione del Comune: tutti i dubbi su Bologna

Trovo molto interessante la situazione a Bologna, senz'ombra di dubbio assai democratica. L'Amministrazione comunale sta da tempo dando sfoggio della propria incapacità nel gestire la città e il territorio di Bologna. Dai cantieri che tolgono in maniera repentina parcheggi, già scarseggianti, alla gestione delle strade con scarsa manutenzione, esercizi tagliati fuori da transenne e strade chiuse, il traffico fuori controllo per chi opera all'interno della città ( corrieri, tecnici, manutentori, artigiani... ) o anche solo per chi la deve attraversare e non solo in auto ma anche dentro i mezzi pubblici. In questo quadro green di 30 km all'ora sta aumentando lo smog per la permanenza in auto di una città che è un ingorgo oramai statico, non da meno a breve salirà pure il prezzo dei mezzi pubblici, punto di forza dell'attuale amministrazione che vuole una Bologna senza mezzi privati. Ora mi sono accorto che all'indirizzo Telegram delle comunicazioni comunali vengono a mancare le icone che rappresentano disapprovazione, disagio o semplicemente un pensiero opposto a quello pubblicato. Togliendo i commenti e ora anche le icone che rappresentano l'ultimo pensiero libero a una pubblicazione di parte non contestabile, si ottiene un quadro grottesco quanto mai irreale: guardando i temi pubblicati nella pagina si ha la fotografia di una Bologna consensuale e ben disposta al carico di disagio che l'attuale amministrazione sta portando nel cuore della città e nella vita di tutti i suoi abitanti.

Matteo Zanna