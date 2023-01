Capodanno rovinato dai botti

Desidero descrivere la mia negativa esperienza del capodanno trascorso a Modena, dove mi sono recata a trovare amici. Entrambi possediamo animali e quindi abbiamo deciso di rimanere in casa nel centro della città, dove lo scoppio di petardi e dei botti in generale è vietato. Purtroppo ho dovuto constatare la totale inosservanza dei divieti comunali, con lo scoppio di petardi e di mortaretti fin dal primo pomeriggio, che si sono protratti ben oltre la mezzanotte con un clima quasi di guerriglia. Poiché intorno alle ore 18 i rumori erano diventati sempre più frequenti e insistenti, ho contattato la Polizia Municipale affinché potesse effettuare qualche passaggio per far allontanare i maleducati, e gentilmente mi è stato detto che il passaggio non sarebbe servito a risolvere. In conclusione per i cagnolini è stato un vero delirio, per noi certamente non è stata una serata tranquilla e serena e sicuramente me ne guarderò bene dal tornare a Modena il prossimo capodanno.



Patrizia Cariani