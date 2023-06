Nuovamente il garante per i carcerati ha lamentato il sovraffollamento delle carceri, lasciando in sospeso l'analisi critica sul fenomeno. Il problema è di facile comprensione: oltre un terzo dei detenuti è straniero e di questi la maggioranza è irregolare in Italia. Credo che la soluzione sia intuitiva alla sola enunciazione di questi dati: gli irregolari vanno espulsi prima che delinquano e, quando condannati, mandati ad espiare nelle carceri del loro Paese.

Alex Orsini