Caro affitti insostenibile

Sono un medico specialista di 33 anni, contratto a tempo indeterminato. Cerco casa da sola da 4 mesi, e mi arrendo perché chiedono metà del mio stipendio. Ho iniziato quindi a cercare casa insieme ad una cara amica, anche lei medico con le garanzie economiche richieste, che ormai sono l'unico elemento dirimente nel vedersi assegnata una casa. Una a caso eh, perché siamo giunte ad un livello di frustrazione tale per cui "quello che ti danno, prendi, accontentati". Siamo state a vedere una casa carina in Bolognina, ben rifinita e ad un prezzo accettabile. Non basso, ma affrontabile in due. Scopriamo che quell'appartamento viene affittato con canone concordato a 900€/mensili+300 € mensili di spese condominiali (solo!) per il fatto che è stato posto dal comune un tetto massimo di canone, per i primi 6 anni. Ci viene chiesto quindi una aggiunta in nero di 100€ mensili "perché non è un prezzo in linea con gli appartamenti di Bologna". La casa ci piace, chiudiamo un occhio ed accettiamo la proposta. Il giorno seguente, dopo aver comunicato il nostro reale interesse per l'immobile, ci viene comunicato che i genitori degli studenti offrivano di più per aggiudicarsi la stessa casa. Con tanta amarezza, decidiamo di non partecipare al "chi offre di più" . Se non sei ricco, a Bologna la casa non te la meriti.

Yasamin Aazam