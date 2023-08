Cartelli che distraggono gli automobilisti

Mi sembra di aver letto qualche tempo fa la sua risposta ad un lettore che le chiedeva un parere sui cartelloni pubblicitari che il comune di Bologna sta installando sui viali di circonvallazione ai lati della pista ciclabile. Con mia grande sorpresa è stato scritto che in realtà il comune stava disinstallando queste strutture che sono vietate da non so quale regolamento. Basta fare un giretto lungo i viali per rendersi conto che proprio in questi giorni fervono i lavori di installazione di decine o addirittura centinaia, di queste orrende strutture arrecando danni anche agli alberi in seguito agli scavi del terreno. Tra l'altro questi cartelloni rappresenteranno un grave pericolo per la circolazione perché non credo che sia opportuno che gli automobilisti, che spesso vanno ad alta velocità lungo i viali, vengano distratti dalla lettura delle pubblicità (oltre che dal telefonino, dalle mail e dalle chat...). Il comune e la Regione si riempiono la bocca di sicurezza stradale, organizzano manifestazioni in cui si invitano gli automobilisti a pensare solo a guidare e poi danno il via a questa folle idea. Taccio sul consumo energetico che sia l'installazione sia il funzionamento (24 ore su 24) di questo ciarpame ha richiesto e richiederà. Augusto Muracchini