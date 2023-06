Ringrazio davvero di cuore la residenza per anziani ‘G. Bontà’ di Vergato. Il 21 giugno è mancata mia mamma, ospite di questa struttura da quattro anni. Grazie a tutto lo staff per la professionalità, umanità, dedizione con cui svolge il suo lavoro, per la grande empatia nei confronti dei familiari. Grazie alla responsabile Francesca Boccuzzi che la coordina in maniera eccellente e al dottor Silvestrini che ha seguito la mamma fino alla fine.

Cinzia Boni