Cassonetti dei rifiuti e cassetti troppo piccoli

Hera ha ringraziato tempo fa un cittadino che protestava per le dimensioni del cassetto che raccoglie l'indifferenziata, rassicurandolo sul fatto che nei cassonetti c'è un’apertura laterale fatta apposta per i bastoni e gli ombrelli e roba simile. Non me ne ero mai accorto in vari anni, per cui sono andato a controllare. Esiste in effetti un'apertura laterale, ma è sigillata da una rete saldata. Per cui, volendo, si riescono a infilare delle patatine fritte ma non certo un ombrello. E anche se si riuscisse a saltare la griglia si dovrebbe trovare lo spazio tra un cassonetto e l'altro. Cosa praticamente impossibile. Quindi non posso che confermare quanto affermato dal cittadino che ha sollevato il problema. I cassonetti sono stati progettati da chi non ha alcun interesse a facilitare la raccolta. Non si riesce a inserire niente di più grande di una ridicola sporta e se ci si riesce lo si fa a prezzo di possibili traumi e tagli alle mani. Ho un casco da smaltire. Lo devo segare io?

Andrea Andalò