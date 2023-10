Segnalo la mia indignazione riguardo quello che mi sono trovata ad assistere tempo fa. Erano circa le 17.00 quando andando al lavoro a Modena, premesso che io vivo a Campogalliano mi trovo immersa in un gorgo di macchine una fila pazzesca che da Modena veniva verso Carpi e Campogalliano e cosa vedo un vigile urbano in moto che guidava la fila e ancora più allucinata vedo delle carrozze che poi ho capito essere di un circo trainate da cavalli sofferenti. Ma santo Dio, come si fa con un caldo cosi far stare in strada queste povere creature. Mi attivo subito e chiamo i vigili urbani, mi rispondono quelli di Modena e mi dicono che è una manifestazione approvata ed addirittura deve arrivare a Reggio Emilia .Ma approvata da chi? Poi mi passano la stazione della Municipale di Carpi, parlo con un addetto che mi chiede le generalita' e il mio numero telefono e dice che prenderà informazioni, dopo di che non ho sentito più nulla. Sono indignata. Non si possono trattare gli animali cosi, è una vergogna.

Barbara Donadelli