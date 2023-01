C'è chi privilegia la sanità privata

Vi scrivo dopo aver letto dello scandaloso comportamento denunciato tempo fa da una operatrice di una struttura accreditata con la Sanità pubblica milanese. La stessa ha confermato non solo le indicazioni ricevute ad indirizzare i pazienti verso il privato, rispetto alla prenotazione ASL. Ma addirittura di ricevere bonus se questi “consigli” vanno a buon fine. La cosa in sé è terrificante, perché conferma il rapido smantellamento della Sanità Pubblica. Le liste di molte prestazioni risultano sempre “bloccate”, per misteriosi motivi; “non ci sono le agende dei medici” rispondono al numero verde le operatrici, dopo 20 minuti minimo di attesa. Ma ciò che è peggio è che subito dopo, ti propongono di fruire la stessa prestazione nel privato convenzionato, “tanto spende quanto pagherebbe di ticket”. Succede a Modena, non a Milano.

Francesca Corghi