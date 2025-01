C’è esigenza di legalità

Penso che abbiamo bisogno di più sicurezza e legalità, come dell'aria che respiriamo quindi è giusto il nuovo decreto sicurezza e l'aumento di severità per il codice della strada perché le paure sono reali, non inventate Se si proponesse di inviare in Albania quei folli che nell'ordine hanno insultato ed aggredito una dottoressa, infermieri, devastato un reparto all'ospedale Maggiore di Bologna, altri che hanno aggredito controllori delle Ferrovie, che hanno preso a bottigliate agenti di Polizia al Pilastro, chi obietterebbe?

Stefano Serafini