C'è l'annuncio ma i lavori stradali non partono

La ditta incaricata di lavori da parte del Comune di Bologna, dal 20 luglio 2023 ha provveduto a mettere segnalazioni di divieto di sosta per lavori, dal 24 luglio al 30 agosto, in tutta la strada via Laura Bassi Veratti, lato dei numeri pari, transennando anche lo spazio tra gli alberi con nastro bianco/rosso.

Corretto, solo che a oggi (6 agosto 2023), ancora nessun lavoro è iniziato... Ho apposto personalmente qualche cartello di commento, e mi chiedo: Era proprio il caso di impedire la sosta a partire dalla data indicata? È così difficile rendersi conto che c’è un visibile ritardo dei lavori e quindi rimuovere gli inutili cartelli di divieto di sosta?

Ovviamente gli abitanti hanno già compreso la “svista” e parcheggiano infischiandosene dei cartelli, non arrecando nessun disagio a lavori attualmente non in corso.

Marco Ghedini