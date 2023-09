A Santa Viola, in via Emilia Ponente, c’è il centro sociale migliore di tutti. Siamo tutti amici. Si prende un buon caffè e delle ottime raviole. C’è il signor Bianchi sempre allegro e simpatico. Il signor Paganelli con i corsi di memoria, le gite virtuali a Bologna e il cinema. E la signora Milena che ci aiuta a capire. C’è anche un giardino con alberi secolari. Non si può desiderare di più. Grazie ai volontari che aiutano. Un abbraccio a tutti.

Vittoria Adani