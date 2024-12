Centro storico di Modena: verso la desertificazione

A Modena hanno scoperto che il centro si sta desertificando, pare se ne siano accorti perfino in Comune dove hanno deciso di destinare un fondo per la nascita di nuove attività economiche tra cui, sembra che quelle artigianali siano le più auspicate. Le attività commerciali stanno chiudendo ad un ritmo sostenuto e chi è alla guida della città avrebbe dovuto accorgersene da tempo e pensare ad una strategia adeguata ad affrontare e arrestare la desertificazione del centro storico. Penso che comprendere perché il fenomeno sia in atto da tempo non sia difficile: si va dalla concorrenza all'avere consentito la diffusione di centri commerciali attorno alla città e ad affitti dei locali insostenibili. Il risultato del combinato disposto di questi fattori porterà inesorabilmente allo spegnimento del centro che rappresenta la parte di maggiore attrattiva della nostra città. La somma, di poco più di centomila euro, messa in campo fa solo sorridere in quanto decisamente insufficiente per invertire una tendenza così potente. Non credo che un modesto contributo possa convincere qualcuno a non chiudere la propria attività o qualcun altro ad aprirne una nuova.

Pietro Balugani