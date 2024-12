Il centrodestra a Bologna non ha partecipato alla cerimonia di consegna della Turrita d'Argento a Rosanna Zecchi, Daria Bonfietti, Paolo Bolognesi presidenti delle Associazioni: Vittime Uno Bianca, Strage di Ustica, Strage del 2 Agosto 1980. Io, ex consigliere di centrodestra per due mandati (Vitali e Guazzaloca) ero presente ed ho notato questa assenza che stigmatizzo senza se e senza ma. In certe occasioni, questa in primis, la presenza è obbligatoria.

Niccolò Rocco di Torrepadula