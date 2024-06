La Corte Internazionale dell'Aja ha spiccato un mandato di cattura per Netanyahu, il leader israeliano, oltre che per i capi di Hamas, tanto per non fare torto a nessuno.E così ora Putin è in buona compagnia: dalla prospettiva della morale comune è giusto e sacrosanto, ma dove sono i gendarmi per eseguire l'ordine? Bisogna aspettare che cambi direzione il vento della storia,e forse verrà fatta giustizia, ma nel frattempo questi potrebbero farsi ancora più feroci.

Giancarlo Fiorentini