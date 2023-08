Chi paga le tasse esige servizi efficienti

Il conduttore del programma "Jene" si chiedeva perché la gente chieda sempre di più: "più soldi, diritti, dignità". Sbagliato. Soldi: non bastano due stipendi. Diritti: ci stanno togliendo la sanita'. Dignità': i supplenti non pagati da mesi avrebbero qualcosa da dire. La gente chiede i servizi per cui paga le tasse. Se non li riceve,si rivolta contro gli innocenti rappresentanti dello stato inadempiente, medici, insegnanti, impiegati al pubblico.

Maria Mazzanti