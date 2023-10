Chi scredita il tricolore

Un quotidiano nazionale di grande tiratura tempo fa ha usato il titolo il titolo “Frecce mortali” in relazione alla disgrazia di Caselle. Quando ci fu il dramma di Cutro il titolo fu “Strage di Stato” . Ci si potrebbe chiedere, anche alla luce dei toni sempre usati da questo foglio: perché tanta cattiveria, tanto rancore, tanta dissacrazione? A chi giova? Un tentativo di risposta. Giova a chi vuole svuotare le menti, farne tabula rasa per poi poterci innestare i suoi semi, cioè le sue idee, o meglio, quelle che ritiene convenienti o coerenti con i fini manipolatori e di dominio intellettuale. Così tutti i pensieri che avevano un valore per le persone, come l’idea di nazione e di patria, ma è solo un esempio, vengono demoliti, o, quantomeno, si cerca di farlo, e il tricolore diventa simbolo di morte.

Enrico Venturoli