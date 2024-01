Ciclisti e pedoni indisciplinati

Da martedi 16 gennaio a Bologna con una svolta epocale la Giunta ha deciso di iniziare a sanzionare i furbetti che spingono troppo sull'acceleratore superando i 30 kmh, che poi sono i 36 km/h. La Giunta ha semplicemente deciso di applicare il Codice della Strada, la campagna mediatica che si è scatenata a favore di questa misura, tutto il centrosinistra di governo, o contro, tutto il centrodestra dell' opposizione, la trovo assolutamente fuori luogo. Limitare la velocità in zona urbana è giusto e sacrosanto, troppi i morti e i feriti fra i pedoni ed i ciclisti, mi pare però opportuno che la polizia Locale, drammaticamente sotto organico e che dovrebbe essere potenziata, cominci anche a sanzionare pedoni che attraversano ovunque o con il rosso e ciclisti per i quali il codice della strada è come il libro delle favole.

Niccolò Rocco di Torrepadula