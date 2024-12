Cimoncino, parcheggi inadeguati e strade da riparare

Sull'edizione on line del Carlino Modena, il titolo sulle migliaia di presenze di ieri al Cimone campeggia in prima pagina celebrando trionfalmente il comprensorio sciistico. A febbraio il sindaco di Fanano rispose proprio sulle pagine del Carlino edizione MO a una mia richiesta di chiarimenti sui motivi del parcheggio a pagamento presso gli impianti del Cimoncino. Il sindaco rispose che "in tutte le stazioni d'Italia i parcheggi sono a pagamento...che il comune di Fanano ha bisogno di risorse da investire sui servizi turistici e che era riuscito a reperire fondi per quasi un milione di euro dal Pnrr e che sarebbero stati spesi sulla strada che collega Canevare agli impianti del Cimoncino". Non è vero che in tutte le stazioni sciistiche d'Italia i parcheggi sono a pagamento. In secondo luogo, chiedo anche al sindaco a quali "servizi turistici" fa riferimento. Infine, dopo quasi 10 mesi dalle sue parole, tornando sulla strada che sale agli impianti del Cimoncino da Fanano, mi son reso conto che le condizioni del manto stradale sono rimaste identiche, con buche e avvallamenti pericolosi. Oltretutto, una volta arrivato al parcheggio del Cimoncino giorni fa, tre colonnine lì collocate per il pagamento della sosta non erano in funzione. Si festeggiano i numeri record di presenze sul Cimone ma si tralasciano sempre proprio quei "disservizi" a cui si dovrebbe porre rimedio con la medesima celerità con la quale si pretendono gli esborsi da parte dei cittadini.

Massimo Zocchi