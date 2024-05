Città 30 km all'ora, tutto da rifare

Davvero chi è a favore di Bologna 30 è un bravo cittadino, rispettoso delle regole, della sicurezza stradale ed ecologista? Mentre chi e’ contrario al provvedimento è un prepotente automobilista patito dei SUV e delle grandi cilindrate? Personalmente ritenevo di essere favorevole al provvedimento, a patto di una attuazione con giudizio, con equilibrio e senso della misura, particolarmente efficace in determinate zone nevralgiche della città (prossimità di scuole, di aree pedonali ed altre aree sensibili). La mia impressione invece e’ che si sia decisa una applicazione fanatica ed indiscriminata in nome di nobili principi. Ma e’ davvero cosi’? Ora tutti possiamo constatare: mezzi di trasporto pubblico in affanno ed in grande ritardo e con tempi di percorrenza raddoppiati; aumento del traffico in fila ed a passo d’uomo su strade dove sarebbe più utile sveltire il traffico ( l'inquinamento è aumentato); problemi alle famiglie con figli che debbono accompagnare a scuola ed andare al lavoro in tempi sostenibili; maggior insicurezza alla guida di molti automobilisti che invece di controllare la strada davanti a se’, tengono lo sguardo sul cruscotto. Se l’obiettivo principale è la sicurezza stradale, allora perché biciclette e monopattini godono della tolleranza e dell’impunità più assoluta? Eppure e’ esperienza comune di comportamenti demenziali di molti conducenti di questi mezzi, che producono un quotidiano contributo di incidenti e lesioni stradali. Se al Comune sta a cuore la sicurezza stradale deve provvedere a tutto campo non chiudendo gli occhi ma sequestrando tali pericolosi mezzi e disincentivando i comportamenti devianti. Il retropensiero che mi viene e’ che i cittadini automobilisti sono migliori pagatori di multe. Appare necessario correggere il provvedimento. Non tutte le strade cittadine sono da limite 30. Spesso il limite 50 è più che sufficiente. Basterebbe aggiungere strumenti di controllo fissi e noti ( tutor e/o autovelox) nelle zone strategiche. Inviterei garbatamente il sindaco, che pare persona educata e di buon senso, a correggere in modo sostenibile per la cittadinanza il provvedimento Bologna 30. Finché é in tempo...altrimenti, temo per lui, che lo correggerà un altro sindaco.

Giovanni Battista Pioda