Città 30, la lezione di Calenda

Ho percorso strade di periferia di Bologna ampie, scorrevoli alla velocità di 30 km ora. Questi vincoli di percorrenza al di fuori del centro, mi sembrano anacronistiche e fuori luogo! Ha ragione Carlo Calenda nell'esatta definizione di questo provvedimento: "Ho visto poi un video dove il sindaco consiglia gli utenti per evitare le multe dicendo non dovete guardare il contachilometri, ma adeguarvi alla velocità autorizzata solo in presenza dei vigili urbani". Spero di aver capito male.

Giampaolo Corsini