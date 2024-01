Città 30, non si torna indietro

Quale ciclista praticante sia in città (ho lo studio di fronte al Tribunale) sia nella Val di Zena che sui Colli bolognesi vorrei anch'io dare il mio contributo perchè sia sui social che sui mass media ho sentito che questa non è una battaglia sulla sicurezza stradale e sulla tutela dell'utente debole della strada ma una battaglia ideologica. Se così fosse la città 30 , a mio parere, è ideologia di chi vuole rendere la città a misura d'uomo ridurre l'inquinamento fossile, acustico e immissivo; di chi vuole salvaguardare la vita umana, di chi vuole ridurre i ritmi frenetici della vita, di chi aspira a rendere città di medie dimensioni vivibili come le metropoli della Mitteleuropa. Tra una decina d'anni tutti diranno "ma come si faceva a vivere così?!" Come fumare al cinema prima e nei locali pubblici dopo. Non si torna più indietro. Le cose tra qualche mese vanno verificate e con un po' di buon senso oltre il centro storico medioevale ogni strada, fuori dai Viali, dovrà essere monitorata, dove ci sono scuole, ospedali, ecc....Evviva la Bike Green economy!

Manlio D'Amico,

Presidente Nazionale A.I.M.A.N.C. Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti