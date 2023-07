Città a 30 km orari, più inquinamento

La scelta di imporre a Bologna il limite dei 30 km orari conferma l'odio verso le quattro ruote dei governanti di Bologna. Scelta fatta per la nostra sicurezza o per aumentare i prelievi bancomat dalle tasche dei cittadini già sufficientemente tartassati? Per la sicurezza ho qualche dubbio mentre per l'inquinamento esiste la certezza che, per mantenere certe ridicole velocità, le marce devono essere basse e quindi c’è maggior consumo di carburante. Arriverà il giorno in cui i cittadini, con il voto, manderanno a casa certe giunte di fenomeni. Luigi Bignami