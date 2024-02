Città ai 30, auto superate dai monopattini

Bologna ai 30 Km all’ora: lasciamo pur decantare il provvedimento ma se il buongiorno si vede dal mattino, saranno giorni brutti! Ci è stato detto che in altre città funziona, ma posto che Bologna è una città medievale con strade strette e una nomenclatura stradale tutta sua nata sul cardo e decumano dei romani, funzionerà? Si sono verificati tappi con tassisti fermati in fila dallo spettro di due sanzioni più ritiro della patente più perdita del lavoro. Però superati da monopattini! Gli orari degli autobus sono saltati (e speriamo che Tper provveda). I veicoli in arresto nelle code emettono poi una gran quantità di gas di scarico appestando l’aria e svuotando i portafogli. Chi guida non fa che guardare il cruscotto per controllare la velocità rischiando di investire qualcuno. Via Saffi ore 9,30: passano volando (a 80 o 90 all’ora?) otto vigili urbani su potenti motociclette inseguiti da auto dotate di lampeggiante blu, con dentro chi? Qualcuno che può permettersi di violare le regole, e intanto noi sempre in fila, sempre più demoralizzati e con il piede sul freno. E poi, e poi, e poi... Ma chi ha ha pianificato i 30, ha lavorato in sinergia con le altre categorie coinvolte nel traffico urbano per valutarne insieme i pro e i contro? Magari arrivando a semplici considerazioni dettate dal buon senso di cittadini comuni e non comuni del Comune di Bologna.

Rosanna Bonafede