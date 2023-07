Città ai 30 km all'ora, non servono nuove regole

Bologna e velocità imposta ai 30 all'ora: per evitare incidenti non servono nuove regole, basterebbe far rispettare quelle che ci sono e punire davvero i trasgressori. Due anni fa, in luglio, pieno giorno, mentre attraversavo fuori dalle strisce per andare in farmacia sono stata investita da uno scooter, di grossa cilindrata, guidato da un neo patentato, sulla carreggiata opposta al senso di marcia percorso. Sono stata multata e mi sono guardata bene dal fare ricorso, ero colpevole di aver attraversato fuori dalle strisce. È stato giusto e corretto multarmi, anche se ero già stata sufficientemente punita per la mia infrazione. Ho imparato ad attraversare sulle strisce. Sono stata fortunata e mai sarò abbastanza grata per questo, perché me la sono cavata con un qualche minuto di perdita di conoscenza, un trauma cranico, quattro costole rotte, una caviglia lussata, svariati lividi. Ma chi mi ha investita non è stato neanche multato, come se investire un pedone, ancorché fuori dalle strisce, fosse cosa assolutamente lecita e corretta. Perché gli agenti intervenuti sul posto hanno multato me e non lui? Cosa credete che abbia appreso questo conducente dalla vicenda? Sarebbe cambiato qualcosa con una regola in più non essendo stato punito neanche per tutte quelle esistenti infrante? Le regole ci sono e sono sufficienti, basterebbe farle rispettare, tutte però.

Sonia Bacilieri