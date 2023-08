Città ai 30 km orari, è l'ora dei furbetti al volante

Mentre percorrevo la strada davanti all'entrata dello stadio di Bologna, rigorosamente ai 30 all'ora come previsto dalle nuove norme, sono stata superata a destra da un auto che è sfrecciata sulla corsia preferenziale. E sono stata anche insultata dal conducente. Ecco cosa succederà con sempre maggiore frequenza: ci saranno i fessi, come me, i furbi e tantissimi incidenti.

Maddalena Petroni