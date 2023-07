Città ai 30 km orari, imprecazioni a raffica

Da luglio è scattato il limite dei 30km all'ora in quasi tutta Bologna. Se è per fare cassa (multe dal 2024 ndr) allora sono d'accordo col sindaco che qualunque divieto è buono, fosse anche il più stupido. I 30km all'ora li fa una bicicletta e una macchina che voglia inserire la seconda marcia si trova con il pistone che gli batte in testa e un'andatura a singhiozzo. Io sono un cittadino rispettoso delle regole perché non posso permettermi sanzioni, ma metto in conto già da ora al sindaco tutte le imprecazioni che riceverò dagli altri automobilisti che mi sorpasseranno.

Giancarlo Fiorentini