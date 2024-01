Commercio, contratto da rinnovare

Come mamma di un lavoratore del settore commercio chiedo di dare voce a tutti i lavoratori di questo settore, in quanto il loro contratto è scaduto da 4 anni e doveva essere rinnovato a fine 2023 con già nuovi stipendi a gennaio 2024. Purtroppo ho letto che non si è trovato nessun accordo, pertanto le parti dovranno aprire un nuovo tavolo di discussione per cercare di trovare una soluzione. Sappiamo tutti che in questi ultimi tempi "vivere" è diventato sempre più difficile soprattutto con stipendi fermi da 4 anni. Chiedo gentilmente anche a Enrico Postacchini ( del quale ho molta stima, poiché sempre molto pacato e gentile) presidente di Ascom-Comfcommerio di adoperarsi per tale rinnovo.

Manuela Giorgi