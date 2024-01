Con i 30 km orari in città più inquinamento

Abito in provincia di Ferrara e di 30 km orari imposti ancora non se ne parla. Lungo una strada di campagna di 10 km con poco traffico ho provato a viaggiare ai 30 km all'ora e ho impiegato 20 minuti. Nel ritorno ho puntato la macchina ai 50 orari e ho impiegato 12 minuti. Ciò indica che la mia macchina è rimasta in moto 8 minuti in più a 1500 giri, perché ai 50 km orari potevo inserire la quarta marcia invece ai 30 dovevo scalare in terza. Questa stupida prova penso che chi ha avuto l'idea dei 30 km l'abbia fatta, altrimenti posso dirgli di cambiare lavoro. Penso anche a chi deve attraversare la città che se prima impiegava un'ora con i 30 impiegherà 40 minuti in più, se poi questo va a lavorare poveretto sarebbe fuori casa per 1 ora e 20 minuti in più. Con più inquinamento e intasamento del traffico. Quindi penso che i 30 non siano pensati per un minor inquinamento e per meno incidenti, forse lo scopo è per qualcosa d'altro.

Giuliano Barbi