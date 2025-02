Concentrazione di smog e rifiuti

Modena questa isola felice! Isola perché dall'alto quando si scende dall'Appennino la si vede immersa nello smog: abbiamo conquistato il triste primato della città più inquinata dell'Emilia Romagna. Ne va della nostra salute ma non sembra che l'argomento sia all'ordine del giorno delle autorità preposte. La lotta titanica fra rifiuti e Comune non conosce sosta ma ad ora non si capisce ancora se ci sia un vincitore. Intanto è stato introdotta la tariffa puntuale, per un anno di prova, in pratica si pagherà in base al numero di conferimenti dei rifiuti e non alla dimensione della casa o del numero di residenti.

Anche l'inceneritore contribuisce ad ammorbare l'aria ed essendo il nostro impianto un cosiddetto termovalorizzatore che fa parte del sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani. Può perciò ricevere rifiuti urbani indifferenziati anche da altri territori della Regione. Così altre province possono venire in nostro soccorso con i loro rifiuti per migliorare la qualità dell'aria a Modena e per questo siamo loro riconoscenti.

Pietro Balugani