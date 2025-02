Alcuni giorni fa due delinquenti, un tunisino e un marocchino clandestini senza fissa dimora, sono stati arrestati per avere danneggiato un'automobile e rubato un tablet e cuffie auricolari. Sono stati condannati a un anno e sette mesi uno e otto mesi l’altro , con divieto di soggiornare sul territorio e rimessi subito in libertà. Domanda, a cosa è servita questa condanna? Mi chiedo in che paese viviamo? Questi a breve tornano a delinquere.

Livio Mirlocca