Condanne a morte, due pesi e due misure

I governi e i giornali occidentali hanno giustamente attaccato e condannato il regime iraniano per l'esecuzione dell'ex Ministro della Difesa, accusato di essere una spia al soldo degli Inglesi; peccato però che non una protesta o un solo rigo da parte degli stessi governi e giornali, per la condanna a morte decretata dall'Arabia Saudita nei confronti di una persona rea di aver criticato sui social la famiglia reale e il governo. Complimenti per i due pesi e le due misure.

Francesco Giorri