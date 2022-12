Condoni e abusivismo

Il dramma di Ischia è l’ennesimo dovuto al triste connubio tra abusivismo e dissesto idrogeologico. Come sempre in questi casi scatta lo scaricabarile di competenze e responsabilità, tra chi non sapeva e non ha fatto, chi sapendo non poteva e chi potendo e sapendo non ha voluto. Negli anni il territorio di Ischia è stato interessato da ben tre condoni. In ultimo ci ha messo le mani anche Conte uno che, in un provvedimento più ampio finalizzato alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 2017, aveva accelerato la conclusione delle richieste di sanatoria ancora pendenti, applicando i criteri meno severi del primo condono e imponendo il solo controllo dei vincoli paesaggistici. Siamo pertanto di fronte alla fulgida dimostrazione di cosa possa accadere quando lo Stato decide di non disturbare gli italiani che hanno voglia di fare, un’espressione utilizzata anche dall’attuale Presidente del Consiglio nel presentarsi alle camere. Ogni qualvolta si parli poi di abbattimenti di opere abusive, si levano corali proteste; inoltre, ci si scontra con l’inapplicabilità della scelta, visto che, in certi contesti, tirare giù gli immobili irregolari richiederebbe, tra censimento, iter burocratico, inevitabili ricorsi e attivazione delle ruspe, alcune decine di anni - senza contare il costo sociale di chi rimarrebbe privato di un tetto dove abitare o di una struttura in cui lavorare. Così, tra buon senso e realismo di Stato, dopo il lutto nazionale, piuttosto che impegnarsi nell’applicare le norme vigenti, nella migliore delle ipotesi se ne varano altre ancora più restrittive, che richiederanno un lungo periodo per l’adozione di nuovi vincoli burocratici e adempimenti, prendendo tempo e lasciando ai posteri l’onere di farli rispettare. Che poi è la peggiore delle ipotesi, in quanto, così facendo, non si ottiene altro che ingrossare a dismisura il volume di leggi e regolamenti, rendendoli ulteriormente inapplicabili. E legittimando di fatto pratiche elusive o evasive.



Marco Lombardi