Conte prossimo all'uscita di scena

Si potrebbe dire che Giuseppe Conte sia prossimo all’uscita di scena. I risultati delle regionali in Liguria sono impietosi e indicano una triplice sconfitta, una più deleteria dell’altra. In primo luogo il drastico calo dei voti che rende il partito Cinque Stelle quasi insignificante. Poi il grande errore tattico/strategico che ha provocato la sconfitta del campo comunque lo si voglia chiamare. Infine il mancato appoggio degli elettori alla sua proposta di assemblea costituente maturato in modo spontaneo nel segreto dell’urna piuttosto che in assise pubbliche e che sconfessa probabilmente le sue istanze di cambiamento ed il suo stesso futuro.

Enrico Venturoli