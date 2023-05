Corsi d’acqua e scarsa manutenzione

Dopo una vita passata all'estero per lavoro, recentemente ho deciso di trascorrere gli anni della pensione nella proprietà di famiglia a Portico di Romagna. Possiedo un bosco di 12 ettari, attraversato da due fossi, uno dei quali molto importante in quanto di buona portata. Tra l’altro questo fosso è di estrema bellezza, visto che più di 100 anni fa sono stati costruiti una quarantina di muretti a secco per gestire al meglio il deflusso delle acque. Le recente alluvione ha stimolato due considerazioni, una positiva ed una negativa. Il fosso con gli anni ha subito una crescita incontrollata di alberi ed arbusti nel suo alveare. Ricordo che c'è un ente, il Consorzio di Bonifica della Romagna, che è incaricato di mantenere operativi, tra l'altro, fossi il cui malfunzionamento potrebbe causare ingenti frane. Da quando è stato costituito il Consorzio ha annualmente richiesto a me e tanti altri pagamenti (obbligatori) sostanziosi per assicurarsene i servizi. Vi confermo che non si sono mai visti: non hanno effettuato mai sopralluoghi né interventi manutentivi. Bell'esempio di pubblico servizio, ribadisco a pagamento da parte dei proprietari dei terreni. Per fortuna, come contraltare, l'Ufficio Tecnico dell'Unione Montana, nella persona del Dottor Ettore Cirincione che qui ringrazio, ha anni fa compreso la necessità di intervenire. Due anni fa una squadra ha ritrovato il corso del fosso, riscoprendo la bellezza dei muretti a secco, opere di ingegneria idraulica che i nostri avi evidentemente padroneggiavano molto meglio di noi. Vorrei che in Italia gli enti inutili fossero eliminati e che i loro fondi fossero passati a chi lavora bene e seriamente. Resterà un’utopia.

Fabio Leoni