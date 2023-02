Così viaggiava il treno del presidente

Sul Carlino ho letto che il Presidente russo utilizza i treni per i suoi viaggi. Anche il Presidente della Repubblica italiana viaggiava in treno. Cosa forse conosciuta da poche persone. Dal 1950 al 1964, il Presidente della Repubblica italiana per lunghi spostamenti utilizzava un treno speciale, il treno della Repubblica. Era l’ex treno reale con all’esterno la scritta “Repubblica italiana”, composto da alcune vetture tutte strutturate in maniera da sembrare una residenza “reale”. Era provvisto di cucina, sala da pranzo, salotto riunioni, camera da letto, bagno privato, vetture per personalità e scorta. Il locomotore era guidato da espertissimi macchinisti alla presenza di funzionari governativi. Dopo il 1964 iniziarono i viaggi in aereo. Alcuni minuti prima di ogni partenza, veniva inoltrato sul percorso un “treno civetta”, in genere composto da un locomotore e un carro merci, oppure da un treno dell’orario della linea, per accertarsi che non vi fossero ordigni sui binari. Il primo anno, per un viaggio Roma-Milano, nella notte, il convoglio sostò per alcune ore, in una stazioncina della tratta Bologna-Modena. La sosta fu disturbata da una serie di rumori. Per i viaggi successivi venne cercata una stazione lontana da attività rumorose. Fu scelta Grizzana (non ancora Morandi) sulla linea Direttissima Bologna-Firenze. Il treno era inoltrato in OL (orario libero), non utilizzando orari regolamentari. Il percorso veniva regolato in modo speciale, con comunicazioni telegrafiche da stazione a stazione, alcuni minuti prima del transito del convoglio. Il giorno prima tutta la linea interessata veniva controllata e sorvegliata a vista, da militari. Le gallerie, controllate e presidiate agli ingressi da militari armati. A Grizzana, nell’ufficio movimento, alcuni giorni prima, vennero installate postazioni telefoniche per contatti internazionali, sorvegliate da personale governativo. Il giorno dell’arrivo, all’interno dell’ufficio movimento, erano presenti ufficiali dei carabinieri e polizia, oltre al movimentista di turno, il capostazione, il maresciallo dei carabinieri del paese. Lungo il percorso non dovevano esserci treni in sosta o in transito nel binario attiguo al treno presidenziale. Treni venivano ricoverati in stazioni precedenti, in binari lontani da quello percorso dal treno presidenziale. Il convoglio partiva da Roma per recarsi a Milano in modo da giungere a Grizzana alle 19. Ricoverato nel 5° binario, dove rimaneva in sosta fino alle 7 del mattino. Tutte le luci della stazione dovevano rimanere spente. I treni in transito non potevano superare i trenta chilometri orari con divieto assoluto di emettere fischi. Prima della partenza veniva inoltrato il solito “treno civetta”. Da Grizzana veniva utilizzato un normale treno della linea. Partito il treno presidenziale, tutto tornava normale.

Oriano Orsi, ex Capostazione di Grizzana