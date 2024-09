Costi alti per la scuola

Come ogni anno l’inizio dell’anno scolastico rappresenta un salasso per i genitori che devono mandare a scuola i propri figli. Abbonamento corriera Modena/Carpi: 470 euro più spesa per la card ( per circa 8 mesi di utilizzo, togliendo le ferie e le festività). Libri di testo: 400 euro di media. Scuola pubblica. Nel mondo dove tutto è digitale non si capisce perché si debbano spendere tanti soldi per libri di testo: una chiavetta usb basterebbe, i nostri figli vivono nel mondo moderno e non in quello delle lobbies editoriali ed affini. In un Paese dalla tassazione molto alta per servizi spesso inesistenti e per i quali molto spesso si deve pagare due volte (pubblico e privato) per usufruirne, nessuno protesta. Mi sembra si stia esagerando.

Gianni Richeldi