Degrado al bici park della stazione ferroviaria

Vorrei segnalare lo stato di incuria e degrado nel quale si trova il bici park della stazione centrale di Bologna, mi riferisco alla struttura presente a fianco del binario 7 piazzale ovest. La struttura si trova da tempo in stato di semi abbandono, numerose biciclette diventati ruderi mezzi smontati e illuminazione notturna guasta. Come se non bastasse, da alcuni giorni, qualche azienda ha depositato molto materiale di fronte alle bici in sosta rendendone impossibile l'utilizzo. Chi ha parcheggiato il proprio mezzo lì ora si trova a non poterlo prelevare. Ho compilato il modulo di segnalazioni presente sul sito RFI facendo presente quanto esposto sopra ma al momento nessuna risposta, se non una mail generata automaticamente. I binari di piazzale ovest sono quelli adibiti alla linea Vignola e Porrettana, linea frequentata da pendolari come me che, arrivati a Bologna, usano la bici per spostarsi. Mi sembra incredibile la poca sensibilità dimostrata riguardo all'utilizzo della bici.

Marco Marchesini