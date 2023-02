Degrado dei Giardini ducali a Modena

Sono un cittadino modenese residente in centro storico da quasi 60 anni e frequento quotidianamente i Giardini Ducali per fare passeggiare i miei due cagnolini. Nel corso di questi anni ho osservato con dispiacere e rabbia il progressivo degrado dei Giardini, che in questi giorni ha raggiunto un picco inaccettabile con la completa inagibilità causa fango e buche d'acqua. Dopo anni di costante mancanza di manutenzione questo è il risultato. Sarebbe più onesto chiuderli, che mostrarli in questo stato. Si dirà che non ci sono fondi, però quelli mettere i fiori nelle aiuole, poi distrutti dalle galline fino all'anno scorso, si trovano. Quelli che dovrebbero rappresentare uno dei fiori all'occhiello della città sono in realtà un motivo di vergogna. Che peccato!

Dino Micheli