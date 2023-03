Bologna è quindi una delle migliori città per la vivibilità. Mi domando se quelli che stilano le classifiche abbiano mai girato per quel territorio a parte il centro, diventato ormai una enorme mensa popolare. Basta camminare un po' per scoprire che sotto i portici, dove un tempo si sentiva odore di tortellini in brodo e ragù, oggi si avvertono altri odori grazie ai tanti cani portati in centro dai padroni.

Giovanni Fontana