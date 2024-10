Degrado e indignazione

Ho scoperto, per puro caso, che le corse degli autobus a Modena cominciano ad essere tagliate per via della carenza di autisti, cosa che mi è stata confermata dal conducente del mezzo pubblico. Allo sdegno per un fatto del genere si unisce quello verso tabelle orarie non aggiornate, che ti fanno giungere alla fermata o troppo presto o troppo tardi. Nel frattempo, la città è letteralmente invasa da sacchi di plastica gialli e azzurri pieni di pattume e talvolta maleodoranti, che sovente vengono buttati sui marciapiedi ostruendone il passaggio. Nel frattempo, spartitraffico e verde pubblico sono sempre più trascurati e fatti oggetto dell'inciviltà umana. A me sembra di stare in una città del Terzo Mondo. Tutto bene per i cittadini modenesi? Con indignazione.

Donatella Mastropaolo