Mi chiedo fino a quando dovrò leggere sulla cronaca del Carlino frasi tipo "fermato per spaccio, già noto alle forze dell'ordine”, oppure "arrestato borseggiatore con lunga lista di precedenti...". Perché questi delinquenti sono in giro a piede libero? E noi saremmo la "culla del Diritto"? Forse del diritto a delinquere. Ma che razza di leggi abbiamo in questo povero Paese? Nessuno prova vergogna? Franco Favretto