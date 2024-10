Delitti per emulazione

Mi sono convinto che certi dolorosi delitti familiari, come i femminicidi, possono avvenire anche per imitazione e da persone che sembrano apparentemente normali. Persone che possono immedesimarsi sul comportamento di altri individui al loro stesso livello intellettuale e che si pensa possano trovarsi nella stessa incresciosa situazione personale propria. Perchè da sempre ci sono persone facilmente influenzabili che, essendo deboli di carattere, nonostante l' età e la cultura, possono avere il cervello ancora a livello pressochè adolescenziale: età in cui si impara ad agire sull' esempio delle persone familiari più grandi o che si frequentano, ancora incoscienti del bene e del male...Parlo di casi particolari di incapacità di intendere e volere.Persone che possono anche essere suggestionate dai molti particolari resi noti da certa cronaca nera sui delitti...Del resto basta leggere il libro di George Rudè, con una amplissima biografia di sostegno : "La folla nella storia". Uno storico marxista che dedicò i suoi studi sulla "rivoluzione dal basso": un fenomeno che è stato forse trascurato da tanti altri storici, ma ancora manifestamente attuale durante certe proteste di piazza. Talvolta vere e proprie rivolte ingiustificate contro le forze dell' ordine.

Rolando Ferrarese